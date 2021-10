Bas Dost vertelt na wederopstanding voor het eerst over moeilijke maanden bij Club Brugge: “Ruzie maken was geen oplossing”

Vier goals in vier dagen: Bas Dost (32) is helemaal terug. Drie maanden verkommerde de Nederlandse spits op de bank van Club Brugge - hij at er bijna zijn schoen op. Maar keet schoppen? “Daar bereik je helemaal niets mee”, weet hij zelf. Van momentjes in de jacuzzi met Ruud Vormer tot een fatsoenlijk gesprek met Philippe Clement: Dost vertelt voor het eerst hoe hij de afgelopen periode beleefd heeft. “Eerst de missing link, dan plots overbodig: ook ik vond dat vreemd.”