Drie raketten afgevuurd richting groene zone in Bagdad

Drie raketten hebben zondagochtend in Bagdad een wijk getroffen naast de groene zone, de beveiligde internationale sector van de Iraakse hoofdstad waar onder andere de Amerikaanse ambassade gevestigd is. Er vielen geen slachtoffers, zo meldde een anonieme veiligheidsbron.

De raketten kwamen neer in het district Mansour in de buurt van een ziekenhuis van de Rode Halve Maan, een bank en een waterdistributieinstallatie. De aanval is nog niet opgeëist.

Irak heeft pas vervroegde verkiezingen achter de rug. Volgens de eerste resultaten kreeg de pro-Iraanse alliantie, die met name gekant is tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Irak, daarbij een grote klap en verloor ze het grootste deel van haar zetels. De pro-Iraanse partijen vechten de verkiezingen van 10 oktober aan wegens “manipulatie”, een hertelling is momenteel aan de gang.

De pro-Iraanse alliantie heeft de voorbije maanden al meerdere raket- en droneaanvallen op Iraakse bases met Amerikanen geprezen. Momenteel zijn er nog zowat 2.500 militairen van de Verenigde Staten in Irak.