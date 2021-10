3M gaat in beroep tegen opgelegde productiestop en veiligheidsmaatregelen

3M heeft bij de Raad van State een beroep ingediend tegen de beslissing van de Omgevingsinspectie van de Vlaamse overheid om bepaalde productieprocessen in zijn fabriek in Zwijndrecht stop te zetten. Dat laat het chemiebedrijf zondag weten.

Het departement Omgeving en het agentschap Zorg en Gezondheid maakten vrijdag bekend dat 3M de productielijnen die PFAS uitstoten, minstens tijdelijk moet stilleggen. Het bedrijf was er niet in geslaagd om de omgevingsinspectie ervan te overtuigen dat de uitstoot van de fabriek de omgeving niet verder belast.

Het chemiebedrijf heeft bij de Raad van State nu formeel beroep aangetekend tegen dat besluit. “Deze maatregelen zouden verhinderen om onze wereldwijde klanten uit belangrijke sectoren te dienen, en dit zonder duidelijke voordelen voor de volksgezondheid of het milieu”, klinkt het in een persbericht.

Nog volgens het persbericht van het bedrijf is steeds alle informatie openlijk gedeeld met de bevoegde autoriteiten over onder meer de activiteiten van 3M Zwijndrecht, inclusief afvalwaterlozingen en luchtemissies, gezondheidswetenschappen en ecotoxicologie, PFAS-bemonsterings- en risicobeoordelingsinformatie. “Dat zullen we blijven doen”, klinkt het. “Wij zijn steeds bereid om de Omgevingsinspectie te ontmoeten om specifieke vragen te helpen beantwoorden.”

Het chemiebedrijf zegt ook al eerder te hebben ingestemd met het verlagen van de lozingsnormen en het installeren van de best beschikbare controletechnologieën. “Deze veranderingen kunnen echter slechts worden doorgevoerd met een redelijke overgangsperiode, binnen een wettelijk kader, en in overleg, zodat de gekozen technologie aan onze gezamenlijke doelstellingen kan voldoen.”