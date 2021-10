Premier De Croo reageert voor eerst op insinuaties over contact met pornoactrice: “Het heeft de regeringsvorming niet vertraagd”

Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) hebben gebeurtenissen uit zijn privéleven geen invloed gehad op de lange regeringsvorming na de verkiezingen. Dat zei hij in het VRT-programma ‘De Zevende Dag’. Daarmee reageert De Croo voor het eerst op het verhaal over zijn contact met een Italiaanse pornoactrice.

“Dat heeft de regeringsvorming absoluut niet vertraagd. Iedereen die de regeringsvorming van nabij heeft gevolgd, weet dat er heel veel moeilijkheden waren. Ik ben blij dat we uiteindelijk de handen in elkaar hebben kunnen slaan om een regering te vormen. Er is nooit enig privé-aspect geweest dat daarin een rol heeft gespeeld.”

Dat antwoordde premier De Croo tijdens De Zevende Dag zondagochtend toen de presentatoren hem een “netelige privékwestie” voorlegden. Zij verwezen naar het boek De doodgravers van België van politiek journalist Wouter Verschelden. Daarin staat beschreven hoe een artikel op de website van P-Magazine eind 2019 tot paniek binnen de liberale partij heeft geleid. De Croo - toen nog vicepremier onder premier Charles Michel - had volgens dat artikel contact gezocht met een Italiaanse pornoactrice en wilde met haar afspreken. Toen dat uitlekte, had toenmalig voorzitter Gwendolyn Rutten hem gevraagd: “Ben je chanteerbaar, of kunnen ze je niet raken?” Waarop De Croo zou hebben geantwoord: “Dat kan ik niet garanderen.”

“Ik heb niet aan dat boek meegewerkt”

Het artikel kwam in een gevoelige periode. PS-voorzitter Paul Magnette probeerde op dat moment voor het eerst een Vivaldi-coalitie in de steigers te zetten en Open VLD kwam in het vizier om de premier te leveren. De Croo en Rutten zaten daarbij in een concurrentiestrijd en het artikel in P-Magazine verzwakte de positie van De Croo. De “vertraging” waarover het in De Zevende Dag ging, is de interpretatie die sommigen maken dat De Croo en zijn medestanders de formatie daarom zouden hebben geboycot, tot de schandaalsfeer was gaan liggen.

De premier reageert nu voor het eerst. Het voorval heeft volgens hem dus geen enkele impact op de regeringsvorming gehad. Over het gesprek met Gwendolyn Rutten reageerde De Croo dan weer minder stellig. “Ik heb niet aan dat boek meegewerkt”, antwoordde hij daarop. “Dat heeft absoluut nooit ter zake gespeeld. Als het erop aankwam om een regering te vormen, heb ik mijn rol gespeeld.”

“Ik hou van mannen met macht”

De reactie van De Croo is opvallend omdat hij tot nog toe consequent weigerde om hierop in te gaan. Hoogstens werd dat vanuit zijn entourage als “geruchten” of “nonsens” afgedaan. Ook op het interview met Verschelden hierover in Het Nieuwsblad begin juli wilde hij niet reageren. Maar intussen heeft de pornoactrice zelf bevestigd dat er contacten zijn geweest. “Ik ben het gewoon dat politici en bekende mensen contact met mij zoeken”, zei ze in augustus aan de Italiaanse krant Corriera della Sera. “De berichten van De Croo waren dezelfde als de duizenden andere berichten die ik dagelijks krijg. Eerlijk gezegd vind ik het jammer dat het niet gelukt is om af te spreken. We zijn er nooit in geslaagd om een goed moment te vinden. Spijtig, want ik hou van mannen met charisma, en zeker mannen met macht.”