“Toetjeskoning” Cyriel Dessers doet het opnieuw met winning goal in 92ste minuut voor Feyenoord

Opvallend: de 26-jarige Dessers scoorde dit seizoen tot nu toe drie keer in de Eredivisie en hij deed dat dus telkens in de 92ste minuut. Ook tegen PSV (0-4) en NEC (5-3). Dessers voorkwam met zijn treffer dat het duel tussen de Rotterdamse clubs voor het eerst sinds 1991 zonder doelpunten eindigde.

Kort voor zijn winnende doelpunt had hij ook al moeten scoren. Die misser deed denken aan twee weken geleden, toen hij voor open doel tegen RKC Waalwijk miste. Nu was de spits de gevierde man en juichten de meegereisde supporters van Feyenoord hem uitgebreid toe.

Met dank aan Dessers verkleinde Feyenoord de achterstand op koploper Ajax tot 4 punten, met een wedstrijd minder gespeeld.

Het niveau van de enige stadsderby van de Eredivisie viel een beetje tegen. Sparta en Feyenoord grossierden in foutieve passes en balverlies. De thuisploeg, met Michael Heylen de hele wedstrijd op de bank, vocht voor wat het waard was. Maar Sparta kan op dit moment even niet veel beter. Feyenoord heeft dit seizoen wel al laten zien dat het tot veel meer in staat is dan het op Het Kasteel liet zien. De bezoekers kregen vooral na rust wel de beste kansen.