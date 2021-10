Politieman die ammoniak in de ogen kreeg, dreigt zicht kwijt te raken

De feiten gebeurden vorige week zaterdag. Een politieman van de zone Brussel-Hoofdstad was op weg naar zijn werk toen hij een man zag inbreken in een auto. Toen de inbreker de politieman opmerkte, gooide die ammoniak naar de agent. Het spul kwam terecht in het gezicht en de beide ogen van de politieman.

De dader Hajer B, een dertigjarige Marokkaan die illegaal is in het land, werd daarna opgepakt en is voorlopig aangehouden. Hajer B. zou al sinds 2018 in ons land zijn. Hij staat bij de politie gekend voor drugshandel, bedreigingen, vernielingen en diefstal, en illegaal verblijf.

De gewonde agent werd met verbrande ogen afgevoerd naar het ziekenhuis en verblijft daar sindsdien. Eerst werd gezegd dat de wonden aan de ogen spontaan zouden helen, maar dat blijkt nu niet zo. “Veel zal afhangen van de operatie”, klinkt het bij Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politie van Brussel Hoofdstad.

(cds)