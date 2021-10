Het beeld dat Zweden een gidsland was in deze coronapandemie wordt nu door de Zweden zelf bijgesteld. In een verwoestend rapport van de Zweedse coronacommissie wordt hun aanpak van het virus met de grond gelijkgemaakt. Een verhaal van slechte voorbereiding, traag- en laksheid. “We zullen nog lang moeten leven met de gevolgen van de aanpak van deze pandemie.”