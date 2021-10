Paul McCartney had een oogje op koningin Elizabeth: “Ze was nogal een babe”

De jonge Paul McCartney, gewezen bassist van The Beatles, heeft een oogje gehad op de Britse Queen Elizabeth. Dat schrijft in zijn nieuwe boek, The lyrics. “Ze was nogal een babe, aldus McCartney.”

McCartney vond de koningin een knappe vrouw toen hij jong was, zo schrijft hij. “Ze zag er een beetje uit als een Hollywoodster. Haar populariteit bij mijn generatie was volgens mij minstens voor een deel te wijten aan het feit dat ze nogal een babe was. Op onze eigen jongensachtige manier vonden we haar leuk.”

Met de andere Beatles speelde hij zelfs ooit een liedje voor de Queen, die ondertussen 95 is. Maar veel hoogte van haar konden de vier niet krijgen. “Ze zei niet veel.” In 1965 zag hij Elizabeth nog eens, toen hij samen met George Harrison, Ringo Starr en John Lennon geëerd werd op Buckingham palace. Een derde ontmoeting kwam er in 1997: toen sloeg ze Macca tot ridder.

