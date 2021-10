Man verkleed als Joker verwondt 17 mensen op metro in Tokio

Een 24-jarige man heeft in Tokio zeventien mensen verwond op een metro. De dader was verkleed als Joker, uit de Batman-films, en werd ter plaatse ingerekend.

Terwijl veel feestvierders de metro namen om Halloween te gaan vieren in Tokio, sloeg de 24-jarige man toe toen de trein stilstond op het Kokuryo-station in de Japanse hoofdstad. Hij was verkleed als Joker en had een mes bij zich. Daarmee stak hij minstens 17 mensen neer. Een zestiger was volgens de hulpdiensten in kritieke toestand.

Getuigen zeggen dat de man ook een vloeistof verspreid had in de trein en die in brand gestoken had. Op sociale media verschenen dan ook beelden van panikerende passagiers die zo snel als ze konden weg probeerden te geraken. “Ik dacht dat het een Halloweenstunt was”, schrijft een van hen. “Maar dan zag ik die man, met een bebloed mes.”

Het incident deed zich rond 20 uur lokale tijd voor. De verdachte kon opgepakt en meegenomen worden door de politie.

Geweldsmisdrijven zijn zeldzaam in Japan. Toch is het land in de afgelopen jaren meerdere malen opgeschrikt door aanvallen met messen waarbij willekeurige slachtoffers vielen. In augustus raakten negen mensen gewond toen een man reizigers aanviel in een trein in Tokio. In juni 2008 reed een man met een vrachtwagen in op een menigte in Tokio, sprong uit het voertuig en begon voetgangers neer te steken. Daarbij vielen zeven doden.