Klimaatmars trekt door Brussel: 500 à 1.000 betogers stappen mee

Aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow is een nieuwe klimaatmars door de straten van Brussel getrokken. De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene telde een 500-tal betogers, de organisatie zelf schatte de opkomst op 500 à 1.000.

Aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow, van 1 tot 12 november, wilden de betogers de beleidsmakers nogmaals aanmanen tot actie. De betogers vertrokken rond 13 uur aan het Centraal Station in Brussel. Van daaruit trokken ze naar het Europees Parlement, waar ze kort na 14 uur aankwamen.

De mars verliep in een feestelijke sfeer, met onder meer een percussieband die het ritme aangaf. De deelnemers vormden een bonte mix van jong en oud. Ook liepen verschillende milieu- en politieke organisaties mee, zoals Extinction Rebellion, Greenpeace en Red Fox, de jongerenbeweging van de PVDA. Betogers droegen bordjes meet daarop boodschappen als ‘Geef me mijn toekomst terug’, ‘Act now’ en ‘Respect your mother’, bij een afbeelding van de aarde.

Klimaatdorp

Aan het Luxemburgplein, waar het Europees Parlement gelegen is, was er een klimaatdorp opgebouwd, waar standjes stonden met animatie voor kinderen en ecologische initiatieven werden voorgesteld. Ook stonden enkele toespraken en concerten gepland. Er traden artiesten op als Saule, Laura Crowe and him, Konoba, Ben’do en Charlotte, vooral bekend in Franstalig België. Een animatiefilmpje, ingesproken door de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, werd afgespeeld.

De organisatie die de klimaatmars organiseerde was Rise for Climate België, dat deel uitmaakt van de Klimaatcoalitie, het collectief van milieu- en middenveldorganisaties voor klimaatrechtvaardigheid. Met deze betoging eiste de organisatie drie zaken, zei Kim Lê Quang, medeoprichter van Rise for Climate België. Zo wil de organisatie dat water een mensenrecht wordt. Ook wil ze een belasting op financiële transacties om de energietransitie te financieren en ‘groene’ jobs te scheppen. Tot slot ijvert ze voor solidariteit met slachtoffers van klimaatrampen, door bijvoorbeeld de toegang tot steun makkelijker en toegankelijker te maken.

Slecht weer

Op de Facebookpagina van de mars hadden 1.500 personen aangegeven deel te zullen nemen. Ook de organisatie gaf vooraf aan op meer te rekenen. Mogelijk speelde mee dat er slecht weer was voorspeld. Uiteindelijk begon het ook te regenen nadat de eerste concerten van start waren gegaan. Het publiek voor het podium dunde zo al snel uit.

Ondanks de slechte weersvoorspellingen was het toch belangrijk om deel te nemen, zei een van de betogers voor aanvang, Asher Serrana van Jong Groen. “Het is een manier om de klimaattop in Glasgow af te trappen. Het is nu de 26ste klimaattop en eigenlijk is dat de 25ste te veel. Er is actie nodig, het moet nu gebeuren. Bovendien is het een moment om solidair te zijn met de vele activisten die klimaattop niet kunnen bijwonen. Door de vaccinongelijkheid en de quarantaineregels dreigt dit een niet-inclusieve top te worden.”