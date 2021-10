Energieveiling Elia: twee gascentrales van Engie/Electrabel krijgen steun

Elia had een energieveiling georganiseerd over die toekomstige energieproductie. Tegen 2025 gaan sowieso vijf van de zeven kernreactoren dicht, en mogelijk zelfs allemaal. In de beide gevallen is dat een enorm verlies aan elektriciteit, aangezien de helft van onze stroom uit kernenergie komt en er voorlopig te weinig wind- en zonne-energie is om dat volledig op te vangen. Dus mochten energieleveranciers de voorbije weken projecten indienen om vanaf 2025 op andere manieren in stroom te voorzien. Dat kon gaan van nieuwe gascentrales tot grootschalige opslag via batterijen. Op basis van objectief vastgelegde criteria heeft Elia daaruit nu een keuze gemaakt, afhankelijk van de prijs en het rendement. Wie geselecteerd is, komt in aanmerking voor subsidies – wat in de meeste gevallen een noodzakelijke voorwaarde is voor dergelijke investeringen.

Deze eerste veiling is voor de levering in de winter 2025-2026. Van de projecten die intekenden op de veiling, werd 66 procent geselecteerd. Ongeveer driekwart van de weerhouden dossiers (2.799 MW) heeft een contractduur van 1 jaar gevraagd, er zijn er ook (1.648,72 MW) voor een periode van 8 en 15 jaar.

Twee gascentrales

De blikvangers bij de weerhouden projecten zijn de gascentrales van Engie/Electrabel in Vilvoorde en het Waalse Les Awirs. Die moeten ongeveer 1.600 MW aan vermogen leveren. De grote vraag wordt nu of Vlaams bevoegd minister Zuhal Demir de omgevingsvergunning voor de centrale in Vilvoorde zal toekennen.

Meer dan de helft van de weerhouden projecten (56 procent) betreft bestaande sites. De twee gascentrales zijn goed voor 36 procent, de batterijprojecten voor 1 procent en de projecten rond vraagbeheer (afschakeling) voor 7 procent. De gemiddelde jaarprijs van de geselecteerde projecten is 31.671,57 euro/MW. Dat is minder dan de helft van de door de regering vastgestelde maximumprijs van 75.000 euro/MW. In 2024 wordt nog een tweede veiling georganiseerd.

Evaluatierapport

Na de bekendmaking gaf federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) een persconferentie. “Dit gaat vandaag niet over de kerncentrales”, zei ze daar. “Ik ga op basis hiervan nu tegen eind november een evaluatierapport maken voor de regering. Het is de regering die daarover zal beslissen.”

Over het mogelijke probleem met de gascentrale in Vilvoorde, die nog geen omgevingsvergunning heeft, zei Van der Straeten dat Elia het dossier verder gaat opvolgen en monitoren. “Het is nog niet definitief.”