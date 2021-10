Yannick Carrasco tovert bij Atlético Madrid en scoort wondermooie goal

Yannick Carrasco heeft dit seizoen nog niet vaak gescoord, maar in de competitiematch tegen Real Betis was het zondag wel nog een keertje raak - en hoe. De Rode Duivel toverde een paar mooie kapbewegingen uit de voeten en ramde de bal nadien voorbij een kansloze Claudio Bravo. Het was pas zijn tweede goal voor Atlético Madrid dit seizoen.