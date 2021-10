Rebellen uit Tigray rukken op naar het zuiden van Ethiopië

De rebellen van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) hebben de controle gegrepen over de stad Kombulcha. Dat heeft een rebellenwoordvoerder zondag bekendgemaakt op Twitter. De rebellen rukken zo verder op naar het zuiden van het land.

Zaterdag zouden de rebellen met Dessie, in de Amhara-regio, nog een andere stad ingenomen hebben. De Ethiopische regering ontkende echter de val van Dessie. De gevechten zouden, zowel in Kombulcha als in Dessie, nog steeds aan de gang zijn. Wegens geblokkeerde telefoon- en internetverbindingen konden die beweringen echter nog niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Het gewapende conflict in Ethiopië begon ongeveer een jaar geleden, toen de premier Abiy Ahmed stappen ondernam om het in Tigray heersende TPLF te verdringen. Het TPLF zwaait echter al 25 jaar de plak in Ethiopië. Veel inwoners van de Tigray-regio voelen zich bovendien niet vertegenwoordigd door de centrale regering en eisen meer autonomie.

Sinds augustus verspreidt het conflict zich over de naburige regio’s Afar en Amhara. De botsingen tussen het TPLF en het federale Ethiopische leger hebben een zware humanitaire crisis in het noorden van het land veroorzaakt.