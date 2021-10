Geert Molenberghs pleit voor preventieve screening op scholen met speekseltest: “Alles laten zoals het is, is geen optie”

Antwerpen

Een PCR-wisser in de neus is geen pretje. Om de coronacrisis verder te bedwingen, pleit Geert Molenberghs voor preventieve screenings op scholen met een speekseltest. Volgens de biostatisticus gebeurt dit al “met succes” in Zwitserland. Guy Hans (UZA), coördinator van de testbus bij scholen, vindt preventief testen van leerlingen een goed idee, maar waarschuwt voor praktische problemen.