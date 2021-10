Braziliaanse politie doodt 25 vermoedelijke bankrovers

De Braziliaanse veiligheidsdiensten hebben naar eigen zeggen 25 vermoedelijke bankrovers gedood. De verdachten hadden een bankoverval gepland en werden in Varginha, in het zuidoosten van het land, verrast door agenten. Dat heeft een woordvoerder van de militaire politie van de deelstaat Minas Gerais zondag gemeld op sociale media.

Er werden talrijke wapens, springstoffen en kogelwerende vesten in beslag genomen. Het zou gaan om de grootste ingreep tegen georganiseerde bankrovers in de geschiedenis van het land. Bankovervallen van zwaargewapende bendes in kleine en middelgrote steden nemen in Brazilië al jaren toe. Twee maanden geleden brachten bankrovers, op de vlucht voor de politie na een overval, nog explosieven tot ontploffing en bonden ze gijzelaars als levende schilden aan hun auto’s.