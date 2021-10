Regen veroorzaakt overlast: op meerdere plaatsen straten blank

Het regenweer laat zich op meerdere plaatsen in ons land voelen. Vooral de regio rond Brussel lijkt getroffen. In de hoofdstad staan straten en zelfs tunnels blank, ook in Halle is het opnieuw prijs.

Het KMI had zondag met code geel gewaarschuwd voor grote hoeveelheden neerslag die uit de lucht zouden vallen - het noodnummer 1722 werd ook geactiveerd - en dat was vooral in de regio rond Brussel het geval. In Halle stonden opnieuw straten blank, zoals de voorbije maanden al vaker gebeurd is wanneer het hard regende. De Basiliekstraat liep andermaal helemaal onder water, en onder andere in de Hema in die winkelstraat kwam water binnen.

Ook in de hoofdstad zelf stond het water hoog. Enkele tunnels stonden volgens VRT nieuws zelfs blank.