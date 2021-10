Intussen in Qatar: James Rodriguez gaat scheidsrechter bijna te lijf na bodycheck tegenstander

Kent u James Rodriguez nog? De inmiddels 30-jarige Colombiaan was in 2014 nog een van de grote sterren van het WK voetbal, maar intussen is hij bij de Qatarese ploeg Al-Rayyan beland. Daar had hij zaterdag niet echt zijn dagje in de partij tegen Al-Arabi. James werd diep in de extra tijd omver gekegeld door een verdediger en kreeg in de daaropvolgende chaos tweemaal geel. De Colombiaan ging de ref van dienst bijna te lijf en moest door zijn teamgenoten tegengehouden worden.