Verenigde Arabische Emiraten roepen onderdanen op Libanon “zo snel mogelijk” te verlaten

Nadat de Verenigde Arabische Emiraten zaterdag hun diplomaten hadden teruggeroepen uit Libanon, dringen ze er ook bij hun onderdanen op aan om het land zo snel mogelijk te verlaten. Verschillende Golfstaten - Saoedi-Arabië, Bahrein en Koeweit - halen hun ambassadeurs en diplomaten terug uit Libanon, wegens een uitspraak van de Libanese minister van Informatie, George Kurdahi, over de oorlog in Jemen.

“In het licht van de recente gebeurtenissen worden de burgers van de Verenigde Arabische Emiraten die zich in Libanon bevinden, opgeroepen om zo snel mogelijk naar de Emiraten terug te keren”, zegt de buitenlandminister van de Emiraten in een communiqué. “Alle noodzakelijke maatregelen, om de terugkeer te vergemakkelijken, zijn genomen.” Volgens het staatspersagentschap WAM besloten de Verenigde Arabische Emiraten eerder om hun burgers de toegang tot Libanon te ontzeggen.

Saoedi-Arabië leidt sinds 2015 een militaire coalitie in het buurland Jemen, dat de Jemenitische regering steunt en het opneemt tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Golfstaten zijn ontstemd, omdat de Libanese minister de strijd van de Houthi-rebellen in Jemen heeft verdedigd. Minister Kurdahi heeft gesuggereerd dat juist Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten de agressors zijn in Jemen. De Libanese regering heeft zich intussen gedistantieerd van de uitspraak.

De Saoedische buitenlandminister riep vrijdag al zijn ambassadeur uit Libanon terug en beval de Libanese gezant tegelijkertijd om te vertrekken. Bahrein deed hetzelfde. Saoedi-Arabië vaardigde ook een verbod uit op alle Libanese exportproducten. Uit solidariteit met Saoedi-Arabië haalden ook de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit hun diplomaten terug uit Libanon. Koeweit beval eveneens het vertrek van de Libanese gezant.