Matz Sels boekt met RC Straatsburg eenvoudige zege tegen Lorient

On de twaalfde speeldag in de Franse Ligue 1 heeft RSC Straatsburg zondag stevig uitgepakt tegen Lorient. Matz Sels hield zijn netten schoon en hielp zijn team zo aan een 4-0 zege. Ajorque (28.), Diallo (39., 45.+1) en Thomasson (64.) scoorden.

Stade de Reims, met Wout Faes en Thomas Foket in de basis, leed een 3-2 nederlaag bij Bordeaux. Ekitike (37.) en Locko (63.) bezorgden Reims een 0-2 voorsprong, maar Adli (73.) en de ingevallen Briand (79. en 90.+5) haalden de overwinning nog binnen voor Bordeaux. De eindstand legde Briand vast vanop de penaltystip, na hands van Faes, die in de 77e minuut ook al een gele kaart gepakt had.

Montpellier HSC kreeg bezoek van FC Nantes, waar Renaud Emond op de bank begon. De thuisploeg won met 2-0. Mollet (64.) en Wahi (71.) vonden het doel. Emond mocht in de 68e minuut Coco vervangen.

Troyes AC ontving zondag Stade Rennes, zonder Jeremy Doku die nog altijd sukkelt met een knieblessure. De wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel. Aguerd (9.) en Terrier (81.) scoorden voor Stade Rennes, Rami (38.) en Dingome (40.) voor Troyes.

Met 19 punten is Stade Rennes vijfde in de stand. Straatsburg is met 17 punten zevende. Nantes heeft eveneens 17 punten en staat daarmee op de tiende stek. Reims is met 11 punten zeventiende.