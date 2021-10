Politica krijgt 13.000 euro boete omdat ze Zoom-vergaderingen bijwoonde terwijl ze patiënten opereerde

Een Amerikaanse politica, die daarnaast ook plastisch chirurge is, heeft een boete van 13.000 euro opgelegd gekregen omdat ze Zoom-vergaderingen hield terwijl ze patiënten opereerde. Het gebeurde tweemaal. “Ik begrijp dat ik dit beter had kunnen aanpakken”, reageert ze, al blijft ze erbij dat haar patiënten haar toestemming gegeven hadden.

Een bezige bij. Dat is het minste wat je kan zeggen van Terri Hill uit Maryland. Ze combineert haar politieke engagement - ze is er volksvertegenwoordiger - met haar hoofdberoep van plastisch chirurg. Een uitdagende combinatie, zo stelden haar collega’s al twee keer vast.

Want tweemaal al woonde Hill een Zoom-vergadering bij vanuit het operatiekwartier, terwijl ze een patiënt aan het opereren was. Tijdens een vergadering waarin een stemming gehouden werd, droeg ze volgens de Amerikaanse Board of physicians een “operatiejas, gezichtsmasker en operatiemuts”. Ze maakte zich daarmee schuldig aan “onprofessioneel gedrag tijdens het uitoefenene van geneeskunde”, zo stellen zij. Eerder woonde ze nog al een vergadering bij tijdens een chirurgische ingreep, gaf ze toe.

Volgens Hill was het te veel moeite om haar twee jobs te combineren en was het bij momenten te uitdagend. “Ik begrijp dat ik beter had moeten doen”, zegt ze. Al benadrukt ze dat ze toestemming heeft gekregen van die patiënten.

Ze kreeg daarom een boete van 13.000 euro opgelegd.