Hendrik Van Crombrugge in extremis de grote held bij Anderlecht: “Daarvoor ben ik hier”

Anderlecht kon na een bijzonder chaotische slotfase toch nog een puntje redden in eigen huis. Een tienkoppig paars-wit scoorde eerst via Joshua Zirkzee de gelijkmaker tegen OH Leuven, diep in de extra tijd pakte Hendrik Van Crombrugge vervolgens een penalty. “Er is vaak gezegd dat ik getransfereerd ben voor mijn voeten, maar uiteindelijk ben ik doelman en moet ik ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk tegendoelpunten komen”, klonk het achteraf nuchter bij de doelman.

LEES OOK. Twee rode kaarten, een gelijkmaker en een penaltysave in de blessuretijd: Anderlecht en OHL delen de punten na krankzinnige match

“Ik voel me leeg”, opende Van Crombrugge zijn relaas na de match. “Vandaag zat het wat tegen, zeker de eerste 20 minuten. En dan krijg je ook nog rood. Er zat heel veel emotie in deze wedstrijd, met hulp van het publiek en wat adrenaline hebben we gepompt om in de wedstrijd te blijven. Dan is het leuk dat je op het einde nog belangrijk kan zijn en een punt thuis kan houden.”

“Hoe je in zo’n match dan rustig blijft om zo’n beslissende penalty te pakken? Dat komt automatisch, je moet je afschermen van alles wat rond je gebeurt”, legt Van Crombrugge uit. “Bij een strafschop heeft een keeper een mentaal voordeel omdat je niks te verliezen hebt. We waren hier ook goed op voorbereid, dus chapeau aan het doelmannencompartiment van Anderlecht.”

Niet bij de les

“Vooral in balverlies waren we slecht, in balbezit was het echt oké”, analyseerde Van Crombrugge. “Leuven was bij momenten goed georganiseerd en zeker met een man minder was het voor ons moeilijk om erdoor te komen. We moeten nu vooral kijken hoe het komt dat we in die eerste twintig minuten, in balverlies dan vooral, zo zwak waren. We gaven te veel ruimte weg, ze kregen veel vrij spel. We waren gewaarschuwd dat de Leuvense wingbacks tegen hun voet spelen en vaak naar binnen komen, als je dan na 2 minuten al direct een doelkans van één van hen moet incasseren… dan ben je niet bij de les.

“Dat ik nog cruciale tussenkomsten had op het einde? Ja, daarvoor ben ik hier. Er is vaak gezegd dat ik getransfereerd ben voor mijn voeten, maar uiteindelijk ben ik doelman en moet ik ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk tegendoelpunten komen”, sloot Van Crombrugge af.