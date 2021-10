Anderlecht kwam nog goed weg bij late penalty: fan gooit tweede bal in het zijnet tijdens redding Van Crombrugge

Anderlecht mocht van geluk spreken tijdens de absolute slotfase tegen OH Leuven. Niet omdat doelman Hendrik Van Crombrugge een cruciale redding verrichtte op een late penalty, wel om iets dat op hetzelfde moment gebeurde. Een supporter in de spionkop gooide immers een tweede bal over de omheining toen de elfmeter genomen werd. Gelukkig voor paars-wit belandde de bal in het zijnet en had ref Vergoote geen reden om de penalty opnieuw te laten nemen.