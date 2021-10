President Biden geeft China en Rusland de schuld van weinig concrete klimaatdoelstellingen: “Mensen zijn teleurgesteld”

De Amerikaanse president Joe Biden geeft China en Rusland de schuld van de teleurstelling van klimaatactivisten over de resultaten van de G20-top in Rome. Peking en Moskou zouden zijns inziens geen bereidheid hebben getoond om toegevingen te doen op het vlak van klimaatbescherming. “Er is een reden waarom mensen teleurgesteld zijn. Ik vond het zelf teleurstellend”, aldus president Biden.

Toch hebben de negentien rijkste landen ter wereld en de Europese Unie vooruitgang geboekt, “deels dankzij de vastberadenheid van de Verenigde Staten”, meende de Amerikaanse president. Maar het is noodzakelijk om te kijken naar “wat China niet doet, wat Rusland niet doet en naar wat Saoedi-Arabië niet doet”, zei president Biden.

‘s Werelds grootste economieën mogen dan wel de doelstellingen die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs bevestigd hebben en een akkoord bereikt hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden, maar toch was de slotverklaring van de verzamelde staatshoofden een teleurstelling voor klimaatactivisten. Zo legden ze geen streefdatum vast voor het bereiken van koolstofneutraliteit, noch voor het beëindigen van de opwekking van elektriciteit uit steenkool.

Koolstofneutraal

In een eerdere ontwerpverklaring hadden de G20-staatshoofden zich ertoe verbonden om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. In de slotverklaring wordt “tegen of rond het midden van de eeuw” als streefdatum genoemd.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, verdedigde in Rome echter de Russische doelstelling om niet eerder dan 2060 koolstofneutraal te zijn. “Dat is onze berekende inzet en daar houden we ons aan”, zei Lavrov zondag. Ook China bevestigde zijn doelstelling om zijn uitstoot nog tot 2030 laten stijgen en pas tegen 2060 koolstofneutraliteit bereiken. India - na China, de VS en de EU de grootste uitstoter van broeikasgassen - weigerende eveneens beloftes te maken over koolstofneutraliteit en kijkt naar welvarender naties.