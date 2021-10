Pep Guardiola overweegt Kevin De Bruyne rust te geven tegen Club Brugge

Guardiola kreeg vragen van de Engelse pers na een matige prestatie van Kevin De Bruyne tegen Crystal Palace. De City-trainer nam eerst nog de verdediging van zijn Venetiaans blonde spelmaker op zich.

“Alles wat we de voorbije jaren gedaan hebben is dankzij een persoon als hij”, zei Guardiola. “Hij is een heel belangrijke speler en een fantastische persoon. Hij probeert elke dag beter te worden. Toen we met tien tegen elf vielen, probeerden we hem op de zijkant te zetten. We rekenden op zijn talent om onze spitsen te bedienen. Uiteindelijk kozen we er voor Joao Cancelo daar te zetten. Daarom haalde ik hem er af.”

© ISOPIX

Maar uiteindelijk gaf Guardiola – tussen de lijnen – toe dat hij meer van De Bruyne verwacht in deze periode.

“Onze standaard als ploeg, zowel individueel als collectief, is bijzonder hoog. We weten hoe moeilijk het is dat niveau aan te houden. Hij niet alleen, ook Riyad (Mahrez) en Raheem (Sterling)… allemaal topspelers die ons de voorbije jaren hebben helpen winnen. In een seizoen zijn er hoogtepunten en laagtepunten, zijn er grootse momenten en momenten die meer uitdagend zijn, waarin je sterk en positief moet blijven. Zo werkt het en Kevin weet het.”

De Bruyne oogde vermoeid en Guardiola kreeg de vraag of hij de Belg rust gunt. Dat zou dan woensdag in de Champions League tegen Club Brugge moeten gebeuren.

“Dat is een beslissing die ik moet nemen op basis van de informatie waar ik over beschik”, sloot Guardiola de mogelijkheid niet uit. “Kevin heeft het meer dan goed gedaan sinds hij hier speelt en hij wil dat blijven doen. Het zou pas een probleem zijn als hij opgeeft en het zich niet meer aantrekt. Dat is niet het geval. Voor geen enkele van mijn spelers trouwens.”

Guardiola wisselde De Bruyne zaterdag na een uur bij een 0-1-stand voor John Stones. De Belg had toen al 21 keer de bal verloren. Nooit deed hij slechter op een uur speeltijd. Als De Bruyne tegen Club Brugge op de bank zit is Ilkay Gündogan zijn vermoedelijke vervanger.