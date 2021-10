Dennis Praet scoort allereerste goal voor Torino en wordt getrakteerd op warm onthaal door stadionspeaker

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met zijn doelpunt schreef Praet ook een stukje Belgische geschiedenis, want hij was de eerste landgenoot sinds Enzo Scifo in 1993 die scoorde voor Torino. Uiteindelijk won Torino met 3-0 van Sampdoria.

