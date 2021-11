Natte en kille Allerheiligen

Maandag start, op het uiterste westen en noordwesten na, nog overwegend droog, maar in de loop van de dag wordt het overal wisselend tot zwaarbewolkt en regenachtig. Aan zee kunnen die buien eventueel vergezeld worden van een donderslag. Dat meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen tot 13 graden in het centrum, bij een matig tot lokaal vrij krachtige wind met rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur. Maandagavond vallen eerst nog enkele buien, waarna het droger wordt.

In de loop van dinsdagochtend bereikt een nieuwe regenzone ons land. De minima liggen tussen 3 en 8 graden.

Dinsdag grotendeels hetzelfde weerbeeld, met zwaarbewolkt weer en kans op buien die aan de kust ook onweerachtig kunnen zijn. In de namiddag wordt het geleidelijk aan droger bij temperaturen tussen 5 en 11 graden.

Ook woensdag wisselend bewolkt met kans op buien en een lokale donderslag. Het kwik klimt niet hoger dan 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden aan de kust.

Donderdag grotendeels hetzelfde weerbeeld, maar het kwik boet nog wat verder in en komt niet boven de 10 graden.

Vrijdag wordt het droger, waarna de zon er zondag helemaal zou doorkomen.