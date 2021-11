Cabine van kabelbaan stort neer in Tsjechië: bestuurder komt om, veertien bezoekers in shock afgevoerd

Bij een ongeluk met een kabelbaan in het Sudeten-gebergte in het noorden van Tsjechië is zondag een man om het leven gekomen. De cabine die hij bestuurde raakte door onbekende oorzaak los van de kabel en viel naar beneden. De hulpdiensten haalden veertien mensen uit een tegemoetkomende cabine, zij waren in shock.

De kabelbaan in de buurt van de stad Liberec brengt toeristen naar de top van de berg Jêstêd (dat is op zo’n 1000 meter). De hoogste berg van het Jeschkengebergte biedt uitzicht op Tsjechië, Polen en Duitsland en is een populaire bezienswaardigheid. De twee cabines, die in tegenovergestelde richting gaan, worden bestuurd door een bestuurder en gids. Bij een van die twee cabines liep het dus mis: die stortte om nog onbekende reden neer. De andere cabine, die de neergestortte cabine naderde, werd gestopt. De veertien bezoekers daarin werden weggehaald door de hulpdiensten.

De kabelbaan werd in 1933 in gebruik genomen. Volgens Deutsche Welle was het de bedoeling dat hij maandag voor onderhoud zou dichtgaan. Wat er zondag precies is fout gelopen, is nog onduidelijk. Er is een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden.