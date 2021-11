Crisis in London! Tottenham Hotspur ontslaat Portugese coach na nederlaag tegen Manchester United

“Ik weet hoezeer Nuno en zijn assistenten wilden slagen en het spijt me dat we deze beslissing hebben moeten nemen”, schreef directeur voetbal Fabio Paratici in een verklaring op de website van de club. “Nuno is een gentleman en zal altijd welkom zijn. We wensen hem en zijn assistenten veel succes.”

De 47-jarige Espirito Santo was nog maar sinds vorige zomer aan de slag bij de Spurs, voordien had hij onder meer Wolverhampton, Porto en Valencia onder zijn hoede. In de Britse hoofdstad kreeg hij de trein echter niet op de rails. Na tien speeldagen staat Tottenham Hotspur met vijftien punten pas op de achtste plaats, met nu al tien punten minder dan leider Chelsea.

De topper van zondag in eigen huis tegen Manchester United werd aangekondigd als de wedstrijd van de laatste kans voor United-trainer Ole Gunnar Solskjaer, maar uiteindelijk viel de hakbijl dus aan de overzijde. De Spurs leverden in de topper een belabberde prestatie af en verloren kansloos met 0-3. Heel wat thuisfans verlieten in de loop van de tweede helft reeds het stadion.