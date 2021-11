Lionel Messi gekwetst door uitspraken Barça-voorzitter Joan Laporta

Lionel Messi hoopt ooit terug te keren in een functie bij FC Barcelona. In een interview met de krant Sport zegt de Argentijnse voetbalvedette dat hij, wanneer zijn verblijf bij Paris Saint-Germain erop zit, zich met zijn gezin weer in Barcelona zal vestigen. “Dat is wat mijn vrouw en ik willen. Ik weet niet wanneer mijn periode bij Paris Saint-Germain eindigt, maar daarna keren we terug.”

Messi verliet afgelopen zomer na ruim twintig jaar de club waar hij, mede dankzij 672 doelpunten, een wereldster werd. Hij tekende bij PSG voor twee jaar zonder dat Barcelona een transfersom ontving voor de speler wiens contract was afgelopen.

Messi zegt in hetzelfde interview dat hem nooit is gevraagd desnoods gratis te blijven voetballen voor de club die mede door zijn salaris in grote financiële problemen is beland. “Niemand heeft me gevraagd om kosteloos te blijven voetballen voor Barcelona. Ik heb alles gedaan om te kunnen blijven. Mij werd gesmeekt genoegen te nemen met de helft van mijn salaris. Dat heb ik zonder te mekkeren gedaan.”

Messi voelt zich slecht behandeld door voorzitter Joan Laporta. “Het had me goed gedaan als Messi op het laatste moment had gezegd dat hij gratis voor ons zou blijven voetballen”, verklaarde Laporta onlangs bij radiozender RAC1. Messi zegt dat die suggestie hem pijn heeft gedaan. “We waren bereid de club nog meer tegemoet te komen. Zo graag wilden we in Barcelona blijven.”

Messi maakt zich in de toekomst graag weer verdienstelijk voor Barcelona. “Ik heb altijd gezegd dat ik de club wil blijven helpen, in een rol als technisch directeur bijvoorbeeld. Barcelona is de club waarvan ik houd.” Ondanks de sportieve crisis, die vorige week leidde tot het ontslag van trainer Ronald Koeman, ziet Messi de toekomst positief. “Het is een goede ploeg en Barcelona zal altijd tot de beste clubs van de wereld behoren”, meent de 34-jarige Argentijn.