Auto gaat uit de bocht op rotonde en belandt in de Dender: passagier (38) overleden, ook bestuurder bezwijkt aan verwondingen

In Okegem in het Oost-Vlaamse Ninove is een auto met twee inzittenden in de Dender beland. De twee inzittenden konden in eerste instantie nog uit het wrak gered worden, maar werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De passagier, een man van 38 uit Ninove, is ondertussen overleden, dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde.

Aan het rondpunt aan de Denderstraat en de Frans van der Perrekaai in Okegem, een deelgemeente van Ninove, is maandagochtend rond 7.45 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een Porsche Cayenne die uit Pamel, net over de grens met Vlaams-Brabant, gereden toen het op de rotonde aan de Okegembrug misging. De wagen met twee inzittenden ging er uit de bocht. Het voertuig belandde in de berm, ramde een hek aan het jaagpad vlak langs de rivier en is uiteindelijk in de Dender beland. Getuigen zagen het gebeuren en verwittigden de hulpdiensten.

Gereanimeerd

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden beide slachtoffers uit het water halen en reanimeren. De twee, een 38-jarige passagier uit Ninove en een jongere bestuurder werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De man van 38 is intussen overleden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde, dat zich over het ongeval buigt.

De brandweer moest de omgeving van de brug een tijdlang afsluiten. — © Brent Saey

Ook de bestuurder van het voertuig is intussen overleden aan zijn verwondingen. Wat de oorzaak is van het ongeval is, moet nu nog onderzocht worden. “Het parket heeft een verkeersdeskundige en een wetsdokter aangeduid”, laat Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde weten. Het zou kunnen dat er overdreven snelheid in het spel is. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

Door het incident werd Okegembrug de hele voormiddag afgesloten. De brandweer kon rond de middag het voertuig uit het water halen. Pas om 12.30 uur werd de weg opnieuw vrijgemaakt voor het verkeer. Bij het ongeval raakte niemand anders gewond.