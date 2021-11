Ondanks derde prik testen toch 28 bewoners van woonzorgcentrum positief op corona: “Grijpen terug naar maatregelen uit de eerste golf”

In woonzorgcentrum Klaverveld in Zedelgem is een zware uitbraak van corona vastgesteld. 28 bewoners raakten besmet, ondanks een derde prik. Ook zeven medewerkers testten positief. “We grijpen terug naar de maatregelen die werkten tijdens de eerste golven van deze pandemie”, aldus directeur Kurt Ryheul.

In totaal testten 28 bewoners en 7 medewerkers positief, gespreid over vier van de vijf leefgroepen. Bewoners op zwaar getroffen leefgroepen verblijven in kamerisolatie om verdere onderlinge verspreiding te voorkomen. Hoogrisicocontacten worden met verhoogde waakzaamheid opgevolgd. Opvallend: alle bewoners hadden hun derde prik gekregen. “We zien dat bewoners symptomen kunnen ontwikkelen, ondanks de derde prik”, zegt Kurt Ryheul, directeur van het woonzorgcentrum. “We willen nu onze bewoners maximaal beschermen tegen verdere verspreiding, een vaccinatiegraad van 100 procent bij de bewoners en 97 procent bij de medewerkers volstaat niet om gevrijwaard te blijven van uitbraken. Daarom grijpen we terug naar de maatregelen die werkten tijdens de eerste golven van deze pandemie, waarin we gespaard bleven van grote uitbraken. Een beperking van de sociale contacten, dus.”

Opnieuw videobellen

In overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, de coördinerend raadgevend arts en de burgemeester werd beslist om tot en met 14 november een bezoekstop in te voeren. “Dit is geen leuke maatregel, om deze uitbraak aan te pakken is het wel een belangrijke. Ik leef mee met de bewoners en de medewerkers”, aldus burgemeester Annick Vermeulen (CD&V).

Ook directeur Kurt leeft mee. “We begrijpen dat een bezoekstop voor heel wat families hard aankomt tijdens het Allerheiligenweekend, we kijken allemaal samen uit naar het einde van deze ellende.” Het woonzorgcentrum zet terug diverse kanalen in om met de naaste families van de bewoners te communiceren, videobellen bleek in het begin van de pandemie een effectief communicatiemiddel tussen bewoner en familie. De families kunnen ook te allen tijde zelf contact opnemen met de leefgroep van de bewoner.