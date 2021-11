Spaanse topref moet City - Club Brugge in goede banen leiden

De Spanjaard Antonio Mateu Lahoz is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangesteld als scheidsrechter voor het duel tussen Manchester City en Club Brugge, woensdagavond (21u) op de vierde speeldag in groep A van de Champions League.

Voor de 44-jarige topref is het de vierde keer dat hij een Europees duel van een Belgisch team in goede banen moet leiden. Eerder floot hij Lokeren - Plzen (2012), Club Brugge - Manchester United (2015) en Anderlecht - Shakhtar (2016). Daarnaast was hij ook scheidsrechter in het duel van de Rode Duivels tegen Zwitserland (2018) en op het EK tegen Rusland (2021).

Eind mei floot hij nog de finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea (0-1). (belga)