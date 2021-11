Café-uitbaatster aan de kust: “Covid Safe Ticket brengt pak extra werk mee”

Sinds maandag moet het Covid Safe Ticket gebruikt worden in de horeca. De eerste cafégangers moesten dan ook een QR-code laten scannen voor ze de zaak mochten betreden. In Café Plaza in Blankenberge verliep de voormiddag vrij vlot, al worden er wel wat problemen verwacht op drukke dagen. “Als het druk is zouden we bijna een extra personeelslid aan de deur moeten zetten om alles te controleren”, zegt café-uitbaatster Chantal Degraeve.

“Ik heb deze morgen al iemand moeten uit mijn café zetten omdat die persoon geen CST bij had. Ik durf het niet riskeren vanwege de grote boetes”, zegt Degraeve. De eerste ochtend met het CST verliep vrij vlot, maar toch heeft de uitbaatster haar bedenkingen bij de nieuwe maatregel. “Ik vraag me af of het al de moeite waard is. Wij zijn beperkt in het ondernemen door de nieuwe regel. Ik moet soms klanten laten wachten op hun bestelling omdat er nog mensen moeten worden gecontroleerd.”

Vooral op drukke dagen en in grotere horecazaken worden problemen verwacht. “Nu is het hier nog relatief kalm, maar op drukke dagen zie ik niet hoe ik alles moet bolwerken. In grote zaken zou je bijna constant iemand aan de deur moeten zetten om dat te controleren. Ik vraag me af hoe we alles moeten rond krijgen als er festiviteiten zijn”, aldus Degraeve.

