Vrouw wordt betrapt terwijl ze geniet van uitzicht vanuit torenkraan: brandweer haalt haar naar beneden

De brandweer heeft maandagochtend een vrouw uit een torenkraan gehaald op een werf in de Komeetstraat in Lier. De vrouw was er schijnbaar van het uitzicht aan het genieten.

De brandweer kreeg maandagochtend een oproep binnen voor een tussenkomst aan het nieuwbouwproject in de Komeetstraat, waar 24 appartementen worden gebouwd én waar een grote torenkraan opgesteld staat. Iemand was de afgesloten werf binnengedrongen en was op de kraan geklommen.

“Blijkbaar had een voorbijganger of een buur gezien dat een vrouw in de torenkraan aan het kruipen was. Haar intenties waren niet gekend. We zijn opgeroepen om de vrouw te ontzetten uit de kraan. Bij aankomst bleek dat ze in de bedieningscabine was gekropen. Er was geen direct gevaar”, zegt luitenant Stefaan De Ruysscher van brandweerpost Lier.

Het klimteam van brandweerzone Rivierenland kwam ter plaatse. “De vrouw maakte bij onze aankomst zelf de intentie om via de kooiladder naar beneden te kruipen. We hebben ze verder begeleid tot op de grond”, zegt luitenant De Ruysscher.

De vrouw, een dame van middelbare leeftijd, bleef erg kalm en ging rustig met de politie mee. Ze werd meegenomen voor verder verhoor. Er zouden geen suïcidale motieven meegespeeld hebben. Blijkbaar is het niet de eerste keer dat de vrouw betrapt wordt terwijl ze in een torenkraan zit om van het uitzicht te genieten. (Bert Provoost, Theo Derkinderen)