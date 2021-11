Barclays-topman stapt op wegens Epstein-onderzoek

De Britse bank Barclays heeft maandag het onmiddellijke vertrek van topman Jes Staley (64) aangekondigd. De naam van de bankbestuurder is genoemd in het onderzoek naar wijlen zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Epstein werd in juli 2019 gearresteerd op verdenking van het grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen. Hij beroofde zichzelf van het leven een maand later in een federale gevangenis in Manhattan, New York. In het onderzoek naar de miljonair zijn verschillende prominente namen genoemd, onder anderen de Britse prins Andrew. Omdat ook Staleys naam in het onderzoek voorkomt, heeft de topman van de bank moeten beslissen op te stappen.

Volgens een verklaring “zegt het onderzoek niet dat de heer Staley getuige was van de vermeende misdaden van de heer Epstein, hij heeft ze niet gezien en was er niet van op de hoogte”. Hoe de man dan wel betrokken is met de zaak, is niet duidelijk. Wellicht gaat het om een zakelijke kwestie.

C.S. Venkatakrishnan, die tot nu toe global head of markets was voor de Barclays-groep, zal Staley vervangen.