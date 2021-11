Hongerstakende sans-papiers beschuldigen Sammy Mahdi van “verraad zonder weerga”

Tijdens een gesprek met Mahdi werden volgens hen criteria vooropgesteld op basis waarvan veel hongerstakers geregulariseerd hadden kunnen worden, maar dat is niet gebeurd, klagen ze aan in een persbericht. “Sammy Mahdi respecteert de woorden die hij zelf heeft uitgesproken niet”, zegt Daniel Alliet, die als priester verbonden is aan de Begijnhofkerk. Mahdi zelf ontkent nogmaals dat er nieuwe richtlijnen afgesproken zouden zijn.

Staatssecretaris Sammy Mahdi. — © BELGA

Het persbericht is opgesteld door priester Alliet, advocaten Alexis Deswaef en Marie-Pierre de Buisseret en woordvoerder Mehdi Kassou van het Burgerplatform. Ze hebben de eerste beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) over de regularisatieaanvragen van de toenmalige hongerstakers kunnen inkijken en voelen zich naar eigen zeggen verraden. “Daarom hebben wij besloten om de inhoud van onze gesprekken met de staatssecretaris openbaar te maken”, schrijven ze.

Willekeur

Op 21 juli hadden de vier een ontmoeting met Mahdi, waar ook directeur-generaal Freddy Roosemont van de DVZ en commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Dirk Van den Bulck bij aanwezig was. Ze kaartten toen de “willekeur” aan die volgens hen gehanteerd werd bij het behandelen van de dossiers van hongerstakers. Het gesprek leidde ertoe dat er “concrete elementen” werden aangedragen waarmee een “aanzienlijk deel” van de hongerstakers geregulariseerd moet kunnen worden.

Maar die afspraken worden niet gerespecteerd, beweren Alliet, Deswaef, de Buisseret en Kassou nu. “Alle negatieve antwoorden die we konden inkijken hebben betrekking op gevallen die grotendeels voldoen aan de hierboven genoemde richtlijnen”, zeggen ze.

“We kunnen met z’n vieren getuigen dat de elementen die op tafel werden gelegd niet werden gerespecteerd”, zegt priester Alliet. “Het is een schande voor ons allemaal en het is een menselijke tragedie voor de honderden mensen zonder papieren wier toekomst zojuist heel bruut is verduisterd.” Alexis Deswaef beschuldigt Mahdi van woordbreuk. “We werden verraden, het is een verraad zonder weerga.” Marie-Pierre de Buisseret voelt zich door Mahdi “gedupeerd” en spreekt van “een politiek schandaal met onmetelijke menselijke gevolgen”. Overmorgen/woensdag houden de vier een persconferentie in de Begijnhofkerk. Ze zeggen dat verschillende betrokkenen ermee dreigen opnieuw in hongerstaking te gaan.

Mahdi: “Geen bijzondere behandeling toegezegd”

In een reactie herhaalt Mahdi nogmaals dat hij de hongerstakers geen bijzondere behandeling toegezegd heeft. “Er zijn geen nieuwe richtlijnen afgesproken, er liepen ook geen onderhandelingen, enkel het aangehouden regularisatiebeleid is veelvuldig uitgelegd en transparant meegedeeld”, luidt het op zijn kabinet.

Enige andere behandeling van deze dossiers zou niet rechtvaardig zijn. “Elk dossier wordt humaan behandeld en er wordt rekening gehouden met alle elementen in een dossier, niet enkel met degene die een aanvrager zelf aanbrengt.” Dat iemand die kwetsbaar is en op basis van de geldende migratieregels geen verblijfsvergunning kreeg tóch geregulariseerd wordt, “blijft een uitzondering die toegestaan wordt door de DVZ”.