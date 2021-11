Krijg jij er een slang of baardagaam bij? Natuurhulpcentrum zoekt ervaren baasjes voor allerlei reptielen

Het Natuurhulpcentrum zoekt dierenvrienden die slangen, baardagamen of schildpadden thuis willen opvangen. Elk jaar worden er honderden gedumpte of verwaarloosde reptielen binnengebracht in het opvangcentrum. En het wordt steeds moeilijker om een permanente thuis te vinden voor de reptielen. Alle dierentuinen hebben namelijk al slangen. Wie ervaring heeft met reptielen, kan dus vanaf nu een dier uit het Natuurhulpcentrum adopteren.