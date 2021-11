Nancy scant het Covid safe Ticket aan tafel, maar is er nog niet helemaal uit of ze dat in de toekomst aan de deur zal doen. — © Jeffrey Roos

Oostende

Het begon al in de vroege ochtend bij de vele ontbijtadresjes in de stad: “Mag ik even uw QR-code scannen, aub?” Sinds maandag moeten we overal ons Covid Safe Ticket laten zien als we een hapje willen eten op restaurant of een pintje willen drinken op café. Onze reporter trok langs de Oostendse horeca om te zien of de nieuwe maatregel overal wordt nageleefd.