SJOTCAST #14. “Speelde Junya Ito voor Club Brugge, dan was de Gouden Schoen nu al gekend”

Feestdag? Jazeker, want ook vandaag is er weer een Sjotcast. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 14 duikt Guillaume in de bestuurskamer van Zulte Waregem, vond Lars een dolk die ooit naar doelman Bart Deelkens werd gegooid en zag het duo een pak verrijzenissen, de ene al meer geslaagd dan de andere.