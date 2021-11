Cafébaas heeft geen smartphone waardoor hij Covid Safe Ticket niet kan scannen: “Er is gewoon geen alternatief”

Roeselare

Sinds maandag moeten bezoekers aan cafés of restaurants in Vlaanderen een geldig Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Filip Deforche van café Gezelle aan het Stationsplein in Roeselare opent dinsdag de deuren van zijn café, maar beschikt niet over een smartphone. “Ik kan me onmogelijk houden aan die maatregel. Men verplicht de horeca-uitbaters om een smartphone te hebben, maar men biedt geen alternatief aan. Dinsdag ga ik gewoon open.”