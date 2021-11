Vrachtwagen raakt van de weg af, chauffeur overleeft klap niet

Omstreeks het middaguur liep het fout op de expresweg Antwerpen-Kust in Maldegem. “Een truckchauffeur wilde, volgens ooggetuigen, met zijn vrachtwagen afslaan van de expresweg richting Aalterbaan”, zegt politiecommissaris John Van Acker. “Plots week het voertuig van de weg af en belandde in de gracht. Hierbij knalde het voertuig tegen een boom die meteen volledig ontworteld werd. De ravage was groot, zowel op materieel als op menselijk vlak. Bij de klap werd de chauffeur, die wellicht geen gordel droeg, uit zijn cabine geslingerd. Hij kwam onder zijn truck terecht en was op slag dood.”

De combinatie kwam vanuit West-Vlaanderen en reed richting Antwerpen. “Een exacte oorzaak van het ongeval is niet gekend”, besluit Van Acker. Naar verluidt kwam de bestuurder van de truck uit Slowakije. Ooggetuigen waren erg onder de indruk. “De cabine was helemaal geplooid en de voorruit was eruit”, klinkt het. Het wrak werd na de vaststellingen van de politie getakeld.