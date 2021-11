Waanzinnige beelden: Braziliaanse supporters vernielen VAR-cabine na afgekeurde gelijkmaker

Wat een waanzin. Niet enkel in België doet de VAR veel stof opwaaien, ook in Brazilië is niet iedereen het steeds eens met de ‘Virtual Assistent Referee’. Na de wedstrijd tussen Gremio en Palmeiras (1-3) in de Braziliaanse eerste klasse, besloten enkele thuissupporters het veld te betreden en de VAR-cabine, waar de scheidsrechter beelden kan herbekijken, te verwoesten.