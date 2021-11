Nederlandse telecombedrijven halen dure smartphones uit winkels na overvallen

De Nederlandse telecomoperatoren KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile halen alle waardevolle smartphones uit hun winkels. Dat doen ze naar aanleiding van een reeks overvallen in Amsterdam en omgeving in de afgelopen weken.

Bij de overvallen kwamen gewapende criminelen de telefoonwinkels binnen en dwongen ze medewerkers tot het afgeven van smartphones. De telecombedrijven maken zich “grote zorgen” over de ontstane situatie. “De mentale en fysieke impact van een dergelijke overval op betrokkenen is immers enorm”, stellen ze in een gezamenlijke verklaring.

Met name in de regio Amsterdam was het de afgelopen weken veelvuldig raak. KPN telde vijf overvallen in vijftien weken rond de hoofdstad. Vorige week donderdag werd een winkel van Vodafone op het Bijlmerplein in de hoofdstad slachtoffer, nadat een vestiging van KPN op hetzelfde plein voor onbepaalde tijd was gesloten na twee overvallen.

Vervolgens werd op vrijdagavond een medewerker van Vodafone die op weg naar huis was, zelfs gedwongen de sleutel van de winkel en de code van de kluis af te geven. Door ingrijpen van het bedrijf en de politie werd deze roof uiteindelijk voorkomen. Met de werknemer in kwestie gaat het ’naar omstandigheden goed’, meldt het bedrijf.