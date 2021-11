Hartritmestoornissen houden Sergio Agüero nog steeds in het ziekenhuis, FC Barcelona wacht bang af

Daaruit bleek volgens verschillende bronnen dat de 33-jarige spits te maken heeft met hartritmestoornissen. Deze verstoring van de hartslag kan misschien wel ongevaarlijk zijn, maar kan ook aan de basis liggen van andere problemen. Maandag is de Argentijn nog steeds in het ziekenhuis aanwezig. “Zondag heb ik met hem gepraat via Whatsapp, en hij is kalm”, vertelde interim-trainer Sergi Barjuan tijdens een persconferentie. Agüero moet nog verschillende tests ondergaan om de ernst van de situatie echt te kunnen inschatten.

© REUTERS