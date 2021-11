José Izquierdo in selectie van Club Brugge voor trip naar Manchester City

José Izquierdo ontbrak vorige zaterdag in de selectie voor Sint-Truiden omdat trainer Philippe Clement hem niet wilde blootstellen aan het kunstgras van Stayen. De Colombiaan voelde zich ook niet helemaal lekker. Maar voor de Champions League-wedstrijd op City doet Clement wel weer een beroep op hem.

21 spelers zitten op het vliegtuig dat dinsdag om 11.55 uur opstijgt in Oostende. Een uur en vijf minuten later, om 12 uur Engelse tijd, landt het vliegtuig in Manchester. Om 20 uur Belgische tijd traint Club in het Etihad-stadion.

Balanta en Mitrovic ontbreken

De geschorste middenvelder Eder Balanta blijft thuis. Verdediger Matej Mitrovic staat niet op de Europese lijst. Voor de rest zitten er geen verrassingen in de selectie van trainer Philippe Clement. Ruud Vormer is favoriet om Balanta woensdag te vervangen.

De selectie: Mignolet, Lammens, Shinton; Sobol, Nsoki, Hendry, Maouassa, Ricca, Mechele, Mata, Van der Brempt, Mbamba, Vanaken, Vormer, Rits, De Ketelaere, Wesley, Lang, Sowah, Dost, Izquierdo