King Joffrey uit ‘Game of thrones’ komt naar Gent

Jack Gleeson, bij de fans van Game of thrones berucht als de gemene King Joffrey, komt naar comic con-event FACTS in Gent.

FACTS, de Belgische versie van de Amerikaanse Comic Con-beurs, haalt het weekend van 6 en 7 november opnieuw enkele internationale sterren naar Flanders Expo in Gent. De populairste figuur wordt wellicht Jack Gleeson die in de hitserie Game of thrones de harteloze koning Joffrey speelt.

Voorts worden onder anderen Bob Morley (Bellamy Blake van The 100), Mark Sheppard (Supernatural, Doctor Who, Battlestar Galactica) en Rebecca Mader (Once upon a time, Lost) verwacht. Als naar gewoonte zullen zij beschikbaar zijn voor Q&A’s, fotoshoots, handtekeningen en selfies. (jdr)