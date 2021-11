Het penaltyspook van AA Gent is terug van nooit echt weggeweest. Uitgerekend op Halloween in de topper tegen Union doemde het weer op. Op het kantelmoment in de wedstrijd miste Vadis Odjidja zijn elfmeter, waarna de Buffalo’s het deksel op de neus kregen. “Misschien moeten we een penaltyspecialist halen in de wintermercato.”