Vijf dingen die u moet weten over OHL-goalgetter Sory Kaba: niemand die de bal uit zijn handen durft te trekken

Het heeft even geduurd, maar OHL heeft zijn scorende spits gevonden. Sory Kaba (26) bracht op Anderlecht zijn totaal op zes goals in vijf wedstrijden. En toch scoorde de Guineeër ook mindere punten door in de blessuretijd een strafschop te missen. Maar hij heeft zo veel persoonlijkheid dat niemand hem erop durfde te wijzen dat hij wel eens te vermoeid kon zijn om die penalty nog op te eisen. Wie is die Kaba eigenlijk? Vijf dingen die u over hem moet weten.