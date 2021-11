Het is tijd om te zeggen: genoeg! We graven ons eigen graf!” In zijn openingsspeech van de klimaattop in Glasgow riep VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de deelnemers op “de mensheid te redden”. Van optimisme is er amper sprake, zelfs gastheer Boris Johnson gelooft er eigenlijk niet in. En dat is slechts een van de donkere wolken boven de COP26.