Slechte coronacijfers veroorzaken ongerustheid in Nederland: nieuwe maatregelen op komst

Het gaat net als bij ons de verkeerde richting uit met de coronacijfers in Nederland. Het aantal besmettingen loopt hoog op en ondanks het feit dat 84 procent van de Nederlanders gevaccineerd is, wordt de druk op de gezondheidsinstellingen met de dag groter. De ziekenhuizen luidden afgelopen weekend de alarmbel: om te vermijden dat de afdelingen intensieve zorg weer vol gaan liggen, moet ingegrepen worden.

De nog altijd ontslagnemende Nederlandse regering heeft daarom maandag vergaderd. Dinsdagavond geven premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een persconferentie waarop de nieuwe maatregelen toegelicht zullen worden, maar het lijkt een uitgemaakte zaak dat het leven weer een stukje strenger wordt.

Volgens Nederlandse media liggen de maatregelen nog niet honderd procent vast, maar is het duidelijk wat staat te gebeuren. In sportscholen, zwembaden, dierentuinen, musea en pretparken zal de coronapas nodig zijn om nog binnen te mogen. Het mondmasker zal in publieke gebouwen weer ingevoerd worden, maar waar plezier is nog niet helemaal duidelijk. Bij contactberoepen, zoals de kapper, lijkt het wel een uitgemaakte zaak dat klanten en personeel het zullen moeten dragen. Maar of het ook in winkels moet, moet nog blijken. Thuiswerken zal ook weer aanbevolen worden.